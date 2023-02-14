Почти 10 млн рублей выплатили жильцам разрушенной взрывом пятиэтажки на Линейной, 39 в Новосибирске. Фото: Анна ПАШАГИНА

Во вторник, 14 февраля, в мэрии Новосибирска отчитались по ситуации на Линейной, 39 в Новосибирске. В том числе назвали суммы компенсаций, которые выплатили жильцам разрушенной взрывом пятиэтажки.

– По данным на 13 февраля из городского бюджета сделано 196 выплат. Это 51 выплата по 100 000 рублей и 145 выплат по 32 000 рублей. Общая сумма составляет 9,7 млн рублей, – сообщила на аппаратном совещании начальник департамента по социальной политике Ольга Незамаева.

По ее словам, в пятиэтажке на Линейной, 39 в Новосибирске по факту проживали 166 человек, в том числе 22 несовершеннолетних. Из них 118 жильцов были прописаны. Напомним, по последним данным, в результате ЧП погибли 14 человек.

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