За февраль новосибирцам придут две квитанции за вывоз ТКО

Две квитанции на оплату придут из-за смены регоператора. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Жителям Новосибирской области за февральский вывоз ТКО придется заплатить по двум квитанциям. Одна из них будет принадлежать «Экологии-Новосибирск», другая — МУП «САХ». Связано это со сменой регоператора.

— Каждому жителю автоматически будут присвоены новые лицевые счета. В платежках будут указаны два лицевых счета, и расчет тарифа будет поделен пропорционально: до 10 февраля — с «Экологией-Новосибирск», с 11 февраля — с МУП «Спецавтохозяйство». Старый расчетный счет будет существовать до тех пор, пока потребитель не погасит задолженность (если она у него есть), — рассказали в мэрии.

Напомним, с 11 февраля в регионе сменился регоператор. «Экология-Новосибирск» лишилась этого статуса. Пустующее место занял МУП «САХ».

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