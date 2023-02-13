В Новосибирске учителя физкультуры будут судить по делу об утонувшей в школьном бассейне второкласснице

Следователи передали в суд дело о гибели второклассницы в школьном бассейне. Фото: СУ СКР по НСО.

Дело о гибели второклассницы в школьном бассейне передали в суд. Обвиняемым стал учитель физкультуры: он не проследил за безопасностью на занятиях по плаванию. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Напомним, 15 ноября прошлого года 8-летнего ребенка нашли без сознания под водой в школьном бассейне в Дзержинском районе. На следующий день девочка умерла в больнице, а перед этим три раза перенесла клиническую смерть. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, трагедия произошла в школе № 197.

По данным следствия, физрук нарушил нормы загрузки бассейна учениками, дети плавали без спасательного инвентаря. Дело по части 2 статьи 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности передали в суд. Учителя может ждать лишение свободы на срок до 3 лет.

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