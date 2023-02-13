В Новосибирске начал скапливаться мусор в центре города

За мусором даже не видно бака. Фото: предоставлено читателями.

Новосибирцы пожаловались на растущие горы мусора во дворах. Об этом горожане рассказывают в соцсетях.

Мусорные горы прячутся во дворах зданий на Красном проспекте, жильцы оставляют пакеты прямо на дороге, потому что баки переполнены. Также жалобы на невывоз мусора поступают из разных районов города: Заельцовского, Первомайского, Дзержинского.

– Даже в новостройке на улице Гоголя мусор не вывозят неделями! Невозможно не то что пакет запихнуть, там всё сваливают прямо возле бака. Строительный мусор, коробки, ёлки – всё валяется, – рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

Накануне стало известно, что компания «Экология Новосибирск» уступила место регоператора муниципальному перевозчику «Спецавтохозяйство» и перестала вывозить мусор.

– В маршруте МУП «САХ», в связи с ограниченным штатом водителей, время вывоза не постоянное, забирают в разное время суток, – объясняют в мэрии Новосибирска.

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