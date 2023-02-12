В Новосибирск на День святого Валентина придет похолодание

День святого Валентина в Новосибирске выдастся достаточно морозным. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День всех влюбленных в Новосибирске выдастся достаточно морозным. По данным синоптиков, 14 февраля в город придет похолодание.

Как сообщает сайт Gismeteo, 13 февраля прогнозируют -11…-14 градусов. Ночью 14-го столбики термометра опустятся уже до -20. Утром будет еще холоднее – до -26 градусов.

Днем потеплеет до -14 и выглянет солнце. Вечером синоптики обещают -16 градусов.

Ранее КП-Новосибирск писала, что температура в феврале будет в пределах нормы.

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