Части тел погибших при взрыве на Линейной в Новосибирске изучат столичные следователи-криминалисты

Следователи-криминалисты изучат части тел, найденных под завалами на Линейной, 39. Фото: Анна ПАШАГИНА

Следователи-криминалисты из Москвы в субботу, 11 февраля, прибыли в Новосибирск по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом сообщили на сайте СКР.

Специалисты оказывают помощь в расследовании трагедии на Линейной, 39 – изучают отдельные части тел, которые спасатели доставали из-под завалов. После взрыва некоторых погибших раздавило завалами. В одном из черных мешков лежало тело без головы.

Как рассказала КП-Новосибирск подруга одной из погибших, в морге лежат отдельные части тел. Их можно будет опознать только по судебно-геномной экспертизе.

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