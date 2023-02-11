Волонтерам и полиции требуется помощь после взрыва на Линейной, 39 в Новосибирске

Волонтерам и полиции требуется помощь новосибирцев после взрыва на Линейной, 39. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске продолжается работа по ликвидации последствий взрыва на Линейной, 39. Волонтерам и полицейским, работающим на месте трагедии, требуется помощь граждан.

Добровольцы просят приносить еду – колбасу, сыр, чай, кофе и сахар – в пункт обогрева в школе № 85 «Журавушка» на Красном проспекте, 83/1.

Первый этаж школы ночью 11 февраля переоборудовали из места временного размещения пострадавших в пункт обогрева и организации питания сотрудников, которые обеспечивают порядок возле развалин дома. Также на месте работают волонтеры поисково-спасательных отрядов «Маяк» и «SALUS».

Этой ночью пришли морозы до – 32 градусов, что осложняет работу. Дополнительную информацию можно уточнить по номеру ПСО «Маяк»: 8-951-393-09-11.

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