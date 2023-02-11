В 2023 году на День святого Валентина новосибирцы запланировали в 5 раз больше свадеб, чем год назад

В Новосибирской области на 14 февраля запланирована 71 свадьба.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В 2023 году в День святого Валентина, 14 февраля, хотят пожениться почти в пять раз больше молодоженов, чем в прошлом году. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.
– На 14 февраля 2023 года подано 71 заявление на государственную регистрацию заключения брака. 14 февраля 2022 года составлено 15 записей актов о заключении брака, – сообщили КП-Новосибирск в управлении.
При этом разводов на эту романтичную дату запланировано в два раза меньше, чем свадеб. Зарегистрировать расторжение брака 14 февраля собираются 36 новосибирских пар. Их может быть и больше – не считаются разводы на основании решения суда, так как их регистрируют в день обращения в ЗАГС.
Напомним, ранее КП-Новосибирск публиковала полную программу мероприятий на 14 февраля в этом году: куда сходить со своей второй половинкой.
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