День святого Валентина в Новосибирске 14 февраля 2023 года: куда сходить, полная программа мероприятий

как провести со второй половинкой романтический вечер - ищите в нашей афише. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День святого Валентина в Новосибирске 14 февраля 2023 года - повод отлично провести время со своей второй половинкой. Можно поужинать при свечах, сходить на прогулку в заснеженный парк, в кино или театр. И если вы еще не придумали, как отпраздновать, в помощь вам - наша полная программа мероприятий.

СХОДИТЬ НА КОНЦЕРТ

«Букет мелодий для любимых» (6+)

Где: ГКЗ имени А. М. Каца (Красный пр-т, 18)

Когда: 14 февраля в 19.00

О чем: В День всех влюбленных - эстрадные хиты о любви на разных языках, фантазии для хора, солистов и оркестра на темы рок-опер («Юнона» и «Авось», «Иисус Христос - суперзвезда» и другие).

Цена: от 400 до 700 руб.

Группа «Кипелов». Юбилейный тур (6+)

Где: ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11)

Когда: 14 февраля в 19.00

О чем: Концерт юбилейного тура станет долгожданным событием для всех фанатов и ценителей творчества музыкантов. Группа прошла долгий 20-летний путь - ее участники приглашают всех отметить этот юбилей вместе и искренне надеются, что жаркие зрелищные концерты и незабываемые эмоции встреч помогут нам всем в это непростое время!

Цена: 8000 - 9000 руб.

ПРОВЕСТИ ВЕЧЕР В ТЕАТРЕ…

Сходите вместе на романтический спектакль. Фото: old-house.ru.

«Петерс» (12+)

Где: Театр «Старый дом» (ул. Большевистская, 45)

Когда: 14 февраля в 18.30

О чем: Здесь голубые и воздушные женщины парят, как весенние облачка, Петербург хлещет «дождевыми оплеухами по близорукому лицу, по фетровой шляпе, по пузичку», а темный знаток нехороших вещей все время заводит не в ту сторону. Желания Петерса - проснуться, глотнуть свежей родниковой воды жизни, окунуться в ее стремительные воды - рифмуются с мечтами каждого из нас. Вы пройдете через ХХ столетие, чтобы оказаться в нашем времени и всмотреться в почти вековую жизнь Петерса, обаятельного неудачника и тайного выдумщика альтернативных миров.

Цена: от 700 до 1500 руб.

«Укрощение строптивой» (12+)

Где: Новосибирский академический театр оперы и балета (Красный пр-т, 36)

Когда: 14 февраля в 19.00

О чем: В центре сюжета - молодые и горделивые Катарина и Петруччио. Они оба - сильные, неординарные натуры, превосходящие свое окружение умом и духом. Катарина - невеста на выданье, ее пытаются сосватать разным персонам, которые ей не под стать. В свою очередь Петруччио, решительный и смелый искатель приключений с характером бравадным и авантюрным, в начале действа видит в Катарине лишь богатство, что он получит, если женится на ней. Однако герои проходят испытания, наградой за которые для двоих становятся глубокие и искренние чувства.

Цена: от 500 до 2000 руб.

«Кармен-сюита. Дивертисмент» (12+)

Где: Новосибирский академический театр оперы и балета (Красный пр-т, 36)

Когда: 14 февраля в 19.00

О чем: В центре сюжета - трагическая судьба цыганки Кармен и полюбившего ее солдата Хозе, которого Кармен покидает ради молодого Тореро. Взаимоотношения героев и гибель Кармен от руки Хозе предопределены роком. Балет был специально написан Родионом Щедриным для его жены Майи Плисецкой - в советское время эта постановка шокировала публику своей яркостью и эротичностью.

Цена: от 1500 до 8000 руб.

«Хэппи энд» (16+)

Где: Театр «Красный факел» (ул. Ленина, 19)

Когда: 14 февраля в 20.00

О чем: Живя в провинциальном городке, будучи замужем, имея ребенка, в один прекрасный день главная героиня остро осознает, что поезд судьбы завез ее совершенно не туда, словно кто-то предательски перевел стрелку на путях ее жизни. Героиня верит, что еще не поздно воплотить свои самые заветные мечты. Но для этого необходимо забыть прошлое, принести в жертву настоящее и отправиться в неизвестное будущее.

Цена: от 1200 до 2000 руб.

…ИЛИ ЗА СТОЛИКОМ

В клубах и ресторанах дают концертные программы в честь Дня влюбленных. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День святого Валентина (18+)

Где: Ресторан Maximilians (ул. Дуси Ковальчук, 1/1, ТЦ «Малинка»)

Когда: 14 февраля с 12.00 до 0.00

О чем: Когда приходит весна, миром правит любовь! Приглашаем отметить день святого Валентина и гарантируем повышенную концентрацию сердечек, романтическую атмосферу и вкусную еду! Весь вечер для вас на сцене кавер-группа Apple Jamm. Приветственный напиток каждому гостю в welcome-зоне с 20.00 до 21.00.

Цена: от 1000 до 3000 руб.

День всех влюбленных в клубе «Ночь» (18+)

Где: Кинотеатр «Победа» (ул. Ленина, 7)

Когда: 14 февраля в 19.30

О чем: Клуб «Ночь» кинотеатра «Победа» приглашает провести этот вечер в обстановке торжества, красоты и веселья. Вместе со второй половинкой посмотрите одну из самых романтичных и ироничных французских комедий - «Роковая красотка» с Одри Тоту, потанцуйте под живой вокал и насладитесь праздничными блюдами от шеф-повара и парными коктейлями. Комплимент от главного бармена каждому гостю: мужчинам - покрепче, дамам - понежнее.

Цена: от 1500 до 3500 руб.

СХОДИТЬ НА КВЕСТ

Примерьте на себя образы спецагентов. Фото: nsk.mir-kvestov.ru.

«Миссия невыполнима» (12+)

Где: KvestGames (Вокзальная маг-ль, 11)

Когда: 14 февраля, новая игра начинается каждые 1 час 20 минут с 0.30 до 23.10

О чем: Ничто так не сплачивает любимых, как преодоление препятствий и разгадывание загадок - плечом к плечу, вместе! Вы, агенты межправительственной секретной службы, оказались заперты в бункере террористической организации «Горгона». Вам необходимо выбраться и спасти планету от вируса. Но помните: среди вас крот!

Цена: от 2500 руб.

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