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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 9:47

В Алтайском крае под суд пойдет 22-летняя девушка, обвинившая знакомого в изнасиловании

Она призналась, что соврала, и раскаялась
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Сельчанку с Алтая будут судить за ложный донос об изнасиловании.

Сельчанку с Алтая будут судить за ложный донос об изнасиловании.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

22-летняя жительница Алтайского края донесла на знакомого в полицию из личной неприязни. Она рассказала о том, что он ее изнасиловал, но затем призналась, что преступления не было. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на региональное СУ СКР.

Несмотря на то, что девушка раскаялась, ее ждет суд. По статье о ложном донесении ей грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что следователи проверяют информацию об изнасиловании школьницы дедом под Новосибирском.

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