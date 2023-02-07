Следователи проверяют информацию об изнасиловании школьницы дедом под Новосибирском

Жительница Новосибирской области обвинила отца своего сожителя в изнасиловании дочери. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет проверяет информацию об изнасиловании школьницы пенсионером в Новосибирской области. Как пишет «Рен ТВ» со ссылкой на собственные источники, над девочкой надругался отец сожителя ее матери.

Сообщается, что мама с тремя детьми жила на съемной квартире вместе с возлюбленным и его пожилыми родителями. Женщина и подумать не могла, что пенсионер посмеет надругаться над ее дочерью-подростком.

По словам сибирячки, первый инцидент произошел летом 2021 года. Тогда девочке было всего 15 лет. Второй раз мужчина изнасиловал ее дочь в 2023 году, рассказала многодетная мать.

В тот же день женщина узнала о произошедшем – она собрала вещи и съехала от сожителя. Спустя несколько дней сибирячка обратилась в правоохранительные органы.

КП-Новосибирск обратилась в ГУ МВД России по Новосибирской области, однако там давать комментарии отказались. В Следственном комитете проверяют информацию. Оперативно подтвердить, зарегистрирован ли такой случай, в СК не смогли.

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