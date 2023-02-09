Врачи рассказали о состоянии пострадавших во время взрыва в пятиэтажке в Новосибирске

Врачи рассказали о состоянии пострадавших во время взрыва в пятиэтажке на Линейной, 39. Фото: Анна ПАШАГИНА

Врачи рассказали о состоянии пострадавших во время взрыва в пятиэтажке на Линейной, 39 в Новосибирске. В больницу доставили 9 человек.

- К настоящему моменту известно о восемнадцати пострадавших. Напомним, в стационары Новосибирска ранее доставили девять человек. Двое из них по-прежнему в тяжелом состоянии, ещё двоих врачи после обследования и оказания необходимой помощи выписали, - сообщили в областном минздраве.

Напомним, в доме на Линейной обрушился подъезд после взрыва бытового газа. ЧП случилось рано утром 9 февраля. Жертвами стали 10 человек, в числе которых 2-летний ребенок.

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