Из-под завалов на Линейной,39 в Новосибирске достали тело 10 погибшей

Из-под завалов достали тело 10 погибшей. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

Из-под завалов в пятиэтажке на Линейной, 39 в Новосибирске, где из-за взрыва газа обрушился подъезд, достали тело 10 погибшей. Об этом сообщили в областном минздраве.

- Стало известно о десятой погибшей, жившей в разрушенном подъезде пятиэтажки на Линейной. Это пожилая женщина, - пояснили в ведомстве.

На месте продолжают работать спасатели, по периметру дежурит полиция. Как сообщает с места событий корреспондент КП-Новосибирск, спасатели дошли уже до подвальных помещений.

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