В Новосибирске спасатели обрушили еще часть дома на Линейной, 39, где взорвался газ

В Новосибирске спасатели обрушили еще часть дома на Линейной, 39. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске спасатели обрушили еще часть дома на Линейной, 39, где из-за взрыва газа обрушился подъезд. ЧП случилось утром в четверг, 9 февраля.

— Это нужно для безопасного продолжения работ. Сейчас на месте продолжают разбирать завалы, оказывают помощь пострадавшим, — передают с места ЧП корреспонденты.

В настоящее время известно о 5 погибших. Жильцов дома эвакуировали в школу № 85. Ля этого переоборудовали спортзал — принесли сидения из коридоров, весь спортивный инвентарь убрали на подоконники, пострадавшим предоставили горячий чай и еду. Позже людей планируется разместить в гостинице «Северная».

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