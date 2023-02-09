В Новосибирске спасатели обрушили еще часть дома на Линейной, 39, где взорвался газ

В Новосибирске спасатели обрушили еще часть дома на Линейной, 39.
Фото: Анна ПАШАГИНА
В Новосибирске спасатели обрушили еще часть дома на Линейной, 39, где из-за взрыва газа обрушился подъезд. ЧП случилось утром в четверг, 9 февраля.
— Это нужно для безопасного продолжения работ. Сейчас на месте продолжают разбирать завалы, оказывают помощь пострадавшим, — передают с места ЧП корреспонденты.
В настоящее время известно о 5 погибших. Жильцов дома эвакуировали в школу № 85. Ля этого переоборудовали спортзал — принесли сидения из коридоров, весь спортивный инвентарь убрали на подоконники, пострадавшим предоставили горячий чай и еду. Позже людей планируется разместить в гостинице «Северная».
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