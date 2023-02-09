В Новосибирске до суда дошло дело о похищении стаффордширского терьера на Речном вокзале

В Новосибирске до суда дошло дело об украденной собаке. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске до суда дошло уголовное дело о похищении стаффордширского терьера на платформе «Речной вокзал». В краже обвиняют 34-летнего жителя Тогучинского района, сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Напомним, похищение собаки произошло в июле 2022 года. Хозяин привязал терьера к ограждению на станции и отошел к киоску. Вскоре появился похититель – он отвязал животное и, несколько раз ударив собаку, увез на подъехавшей электричке. Полицейские вернули пса владельцу.

Похититель недавно отбывал срок в колонии за нанесение тяжких телесных повреждений. Вскоре после кражи пса сибиряка задержали. Теперь ему предстоит ответить в суде на обвинения в грабеже с ущербом в 7,5 тысяч рублей. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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