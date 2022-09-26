В Новосибирске полицейские вернули мужчине похищенную собаку. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске на остановочной платформе «Речной вокзал» у 32-летнего мужчины пропал питомец – стаффордширский терьер. Взволнованный хозяин обратился к транспортным полицейским. Они выяснили, что пса украли.

– Известно, что хозяин привязал собаку к ограждению и ненадолго отошёл к киоску, а вернувшись, увидел, что его пса забрал неизвестный гражданин. Хозяин пса сообщил, что это его питомец, показал подтверждающие документы и попросил вернуть четвероногого друга. Однако злоумышленник сделать это отказался и уехал с животным на подошедшей электричке, – рассказали в УТ МВД СФО.

Оперативники нашли похитителя собаки. Оказалось, что вор – 34-летний мужчина, не так давно вышел из колонии. Там он отбывал срок за нанесение тяжких телесных повреждений.

Сибиряка задержали. Только вот он не понимает, за что. Утверждает, что собаку хозяин бросил, привязав к забору, вот он и забрал ее. Мол, получается, спас. Такие вот, по его мнению, были благородные цели.

Собаку вернули хозяину. В отношении похитителя возбудили уголовное дело за грабёж.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber