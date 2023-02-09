Живую женщину достали из-под завалов после взрыва в пятиэтажке на Линейной,39 в Новосибирске. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

В Новосибирске из-под завалов на Линейной,39 вытащили живого человека. Об этом сообщили очевидцы.

– Достали женщину. Она живая, – уточнили очевидцы КП-Новосибирск.

На месте ведутся спасательные работы. Пока известно о двух погибших. Причина ЧП – взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело.

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