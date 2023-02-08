Новосибирскую пенсионерку, которая развела дома полсотни псов, задержали

В Новосибирске задержали пенсионерку, которая развела дома полсотни псов. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске задержали пенсионерку, которая развела дома полсотни псов. Против нее возбудили дело сразу по двум статьям.

Напомним, женщина живет в доме на улице Днепровской: огромную свору животных она содержала прямо в своей квартире и на придомовом участке. Соседи сибирячки жаловались на то, что животных не выгуливали, и в какой-то момент у них с потолка начала капать моча. А те псы, кто содержался на улице, не давали прохода детям.

— Подозреваема задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения, — отметили в областной прокуратуре.

Против нее возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: за применение насилие и оскорбления представителя власти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Моча уже с потолка капает!»: соседи ополчились на пенсионерку, которая устроила из квартиры «зоогостиницу»

В Новосибирске прокуратура и следствие заинтересовались пенсионеркой, которая собирает в квартире собак (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер