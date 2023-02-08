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НовостиОбщество8 февраля 2023 8:40

Первый матч в новом ЛДС пройдет в Новосибирске 21 февраля

В нем примут участие представители силовых структур
Анастасия ХРОМЫХ
Команды выйдут на лед 21 февраля. Фото: Министерство физической культуры и спорта НСО

Команды выйдут на лед 21 февраля. Фото: Министерство физической культуры и спорта НСО

Названа дата первого матча в новом ЛДС в Новосибирске. Команды выйдут на лед 21 февраля, рассказал на заседании комиссии заксобрания 8 февраля глава Министерства строительства Новосибирской области Алексей Колмаков

Матчи будут тестовыми. В турнире примут участие представители силовых структур – МВД, прокуратуры и ФСБ.

− Зрители будут соответствующие, − подчеркнул министр.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске выбрали название для нового парка возле ЛДС.

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