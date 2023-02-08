В Новосибирском зоопарке заявили о сложностях со строительством павильона для африканских животных

В Новосибирском зоопарке заявили, что проект павильона для африканских животных слишком дорогой. Фото: Даба ДАБАЕВ

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило заявили о сложностях со строительством нового павильона для африканских животных. Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что там будут жить жирафы, панды, антилопы и зебры. Проект планировки разработан до 2050 года.

На пресс-конференции 7 февраля директор зоопарка Андрей Шило назвал павильон «Африка» очень дорогостоящим проектом. Об этом сообщает Сибкрай.ru.

– Мы в течение года прорабатывали все возможные национальные проекты, в какие можно включить его. И пока, к сожалению, не удалось ни в один нацпроект его ввести. Может быть, подарок на юбилей города кто-то сделает, может, федеральные власти нас сейчас услышат и скажут: «Да подарим Новосибирску павильон африканский», и мы начнем строительство в этом году. Проект готов, все готово, мы готовы начинать. Вопрос только с финансированием, – рассказал директор.

По словам Андрея Шило, не стоит ждать жирафов в ближайшее время. Для перевозки животных нужно сначала построить вольеры, где они будут жить.

На 2023 год запланировано около 100 миллионов инвестиций в Новосибирский зоопарк, большую часть средств выделят из областного бюджета.

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