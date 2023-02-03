В Новосибирский зоопарк привезут африканских жирафов, зебр и малых панд

В Новосибирский зоопарк привезут жирафов и панд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило построят новые здания с вольерами для африканских животных. Как сообщили в пресс-центре мэрии, проект планировки и межевания территории зоопарка разработан до 2050 года.

В павильоне для панд и бегемотов поселятся малые панды. Также построят вольер для африканских животных. Там будут жить жирафы, зебры и три вида антилоп.

Кроме того, в зоопарке полностью готов вольер для вомбатов, но правительство Австралии пока не собирается передавать животных в Россию.

Напомним, ранее директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило рассказывал КП-Новосибирск, что стоимость строительства новых корпусов для африканских животных может вырасти до 2 миллиардов рублей из-за оборудования жизнеобеспечения. Вопрос о цене и выделении средств из бюджета поднимут после оформления проектной документации.

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