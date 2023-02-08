Трамвайные платформы в Новосибирске очистили от снега после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры расчистили снежные завалы на остановках. Фото: пресс-служба прокуратуры НСО.
В Новосибирске прокуратура провела проверку после жалоб пассажиров на неоткрывающиеся двери трамваев на остановках. Водители утверждали, что дело в снежных валах, нагроможденных на платформах. О результатах проверки сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
– Не осуществлена очистка 7 трамвайных платформ: «Микрорайон Чистая Слобода», «Облачная», «пер. Широкий», «Степная», «Метро пл. Маркса», – рассказали в прокуратуре.
Теперь снежные валы не мешают пассажирам. Фото: пресс-служба прокуратуры НСО.
Руководителю МКУ «Ленинское» внесли представление, и снег убрали. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
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