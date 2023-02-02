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НовостиОбщество2 февраля 2023 4:36

В новосибирских трамваях из-за снега с трудом открываются двери

Водители видят причину в заваленных сугробами обочинах
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске снег на обочинах не дает открыть двери трамвая. Фото: стоп-кадры АСТ-54.

В Новосибирске снег на обочинах не дает открыть двери трамвая. Фото: стоп-кадры АСТ-54.

На остановках в Ленинском районе Новосибирска в трамваях с трудом открываются двери. Водители объяснили причину этой проблемы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

После уборки снега с дорог возле остановок формируются снежные валы. Пассажиры обвиняют в этом водителей.

– Очистка трамвайных остановок в Ленинском районе не производится. Остановочные платформы относятся к администрации района. Заявки водителями передаются ежедневно по несколько раз, – рассказали работники трамвайных маршрутов.

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