В мэрии Новосибирска посчитали некорректным рейтинг городов с самым грязным воздухом

В мэрии Новосибирска высказались о рейтинге городов с самым грязным воздухом. Фото: Виктория МИНАЕВА

В мэрии Новосибирска поставили под сомнение правильность рейтинга городов с самым грязным воздухом. Его составили аналитики КБ «Стрелка» по итогам 2022 года.

Новосибирск занял третье место, уступив Москве и Якутску. Итоговые показатели рассчитывали по данным космического мониторинга Земли.

Как отметили в Департаменте энергетики и ЖКХ Новосибирска, достоверно оценить приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Новосибирска нельзя. На это есть несколько причин.

Так, например, концентрация загрязняющих веществ в верхних слоях атмосферы может значительно отличаться от показателей в приземных слоях.

− Выделить приземные концентрации с использованием данных космического мониторинга Земли практически невозможно. Более того, оказывать негативное влияние на жителей города могут только приземные концентрации загрязняющих веществ, а не все загрязняющие вещества, присутствующие в атмосферном воздухе. Соответственно, корректность результатов таких исследований вызывает сомнения, − сообщили КП-Новосибирск в мэрии.

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