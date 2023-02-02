Новосибирцы жалуются на дымку и запах гари. Фото: Виктория МИНАЕВА

Новосибирск попал в тройку городов с самым грязным воздухом — такой рейтинг по итогам 2022 года составили аналитики КБ «Стрелка». Наш город замкнул эту тройку, уступив Москве и Якутску.

— Расчет итогового показателя для каждого города рассчитывался по данным космического мониторинга Земли. И базировался на основании пяти основных загрязняющих веществ с учетом степени их влияния на здоровье человека: угарный газ, формальдегид, аэрозоли, диоксид азота и диоксид серы, — сообщили в консалтинговой компании.

Так, в прошлом году самым загрязняющим атмосферу веществом стал формальдегид.

Напомним, сейчас в Новосибирске действует режим «черного неба», введенный из-за большого количества вредных примесей в воздухе. По прогнозам синоптиков, он будет действовать до шести вечера 3 февраля. Горожане жалуются на дымку и запах гари, а в областном Минприроды говорят, что причина накопления вредных веществ в атмосфере — неблагоприятные метеоусловия, такие как отсутствие ветра, туманы и инверсии.

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