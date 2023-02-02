«Ничего не видно и нечем дышать»: новосибирцы второй день жалуются на сильный смог

Новосибирцы жалуются на сильный смог, держащийся уже второй день. Фото: Виктория МИНАЕВА

Новосибирцы жалуются на сильный смог, держащийся уже второй день. В воздухе висит плотная дымка и неприятно пахнет гарью.

— Из-за этого непонятного тумана не видно крыш домов из окна, а дышать вообще нечем. По улице пройти невозможно, — пишут КП-Новосибирск читатели.

Из-за дымки плохо видны дома, а запах гари мешает дышать. Фото: Виктория МИНАЕВА

Напомним, режим «черного неба» из-за скопившихся в воздухе вредных примесей Новосибирске установлен со вчерашнего дня. По прогнозам Западно-Сибирского Гидрометцентра, он будет действовать до шести часов вечера 3 февраля.

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