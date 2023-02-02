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НовостиОбщество2 февраля 2023 11:58

«Ничего не видно и нечем дышать»: новосибирцы второй день жалуются на сильный смог

Новосибирцы жалуются на сильный смог, держащийся уже второй день
Галина СИМОНОВА
Новосибирцы жалуются на сильный смог, держащийся уже второй день.

Новосибирцы жалуются на сильный смог, держащийся уже второй день.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Новосибирцы жалуются на сильный смог, держащийся уже второй день. В воздухе висит плотная дымка и неприятно пахнет гарью.

— Из-за этого непонятного тумана не видно крыш домов из окна, а дышать вообще нечем. По улице пройти невозможно, — пишут КП-Новосибирск читатели.

Из-за дымки плохо видны дома, а запах гари мешает дышать.

Из-за дымки плохо видны дома, а запах гари мешает дышать.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Напомним, режим «черного неба» из-за скопившихся в воздухе вредных примесей Новосибирске установлен со вчерашнего дня. По прогнозам Западно-Сибирского Гидрометцентра, он будет действовать до шести часов вечера 3 февраля.

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