«Ничего не видно и нечем дышать»: новосибирцы второй день жалуются на сильный смог

Новосибирцы жалуются на сильный смог, держащийся уже второй день.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Новосибирцы жалуются на сильный смог, держащийся уже второй день. В воздухе висит плотная дымка и неприятно пахнет гарью.
— Из-за этого непонятного тумана не видно крыш домов из окна, а дышать вообще нечем. По улице пройти невозможно, — пишут КП-Новосибирск читатели.
Из-за дымки плохо видны дома, а запах гари мешает дышать.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Напомним, режим «черного неба» из-за скопившихся в воздухе вредных примесей Новосибирске установлен со вчерашнего дня. По прогнозам Западно-Сибирского Гидрометцентра, он будет действовать до шести часов вечера 3 февраля.
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