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НовостиОбщество2 февраля 2023 4:41

«Дышать на улице нечем»: новосибирцы жалуются на едкий смог, накрывший город

Новосибирцы жалуются на едкий смог, накрывший город
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирцы жалуются на едкий смог, накрывший город.

Новосибирцы жалуются на едкий смог, накрывший город.

Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске объявлен режим черного неба. Город накрыло густым смогом. По словам горожан, из-за него они задыхаются.

– Едкая вонь стоит в воздухе, дышать на улице нечем, – рассказали читатели КП-Новосибирск.

Режим черного неба опасности объявили в Новосибирске 1 февраля. Продлится он, по данным синоптиков Западно-сибирского гидрометцентра, до вечера 3 февраля. Это означает, что в городе будут неблагоприятные метеоусловия, которые способствуют накоплению вредных веществ в воздухе. Также возможны туманы и изморозь.

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