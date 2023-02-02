«Дышать на улице нечем»: новосибирцы жалуются на едкий смог, накрывший город

Новосибирцы жалуются на едкий смог, накрывший город. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске объявлен режим черного неба. Город накрыло густым смогом. По словам горожан, из-за него они задыхаются.

– Едкая вонь стоит в воздухе, дышать на улице нечем, – рассказали читатели КП-Новосибирск.

Режим черного неба опасности объявили в Новосибирске 1 февраля. Продлится он, по данным синоптиков Западно-сибирского гидрометцентра, до вечера 3 февраля. Это означает, что в городе будут неблагоприятные метеоусловия, которые способствуют накоплению вредных веществ в воздухе. Также возможны туманы и изморозь.

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