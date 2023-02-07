Находятся на карантине: что стало с белыми медведями Норди и Шайной из Новосибирского зоопарка

Норди и Шайна появились на свет в 2018 году. Фото: Анна Новикова

Во вторник, 7 февраля, стало известно о том, что белая медведица Герда из Новосибирского зоопарка имени Шило родила двойню. Пол малышей пока неизвестен. КП-Новосибирск выяснила, что стало с прошлой двойней Герды – Норди и Шайной.

Напомним, Норди и Шайна появились на свет в 2018 году. С тех пор они находятся в Новосибирске. Однако мишек содержат вне экспозиции зоопарка, поэтому посетители их не видят.

− Они находятся в карантинном блоке. Пока не можем отправить их на новое место обитания. Логистика не открыта, − объяснил в разговоре с КП-Новосибирск директор зоопарка Андрей Шило.

Что это за место – директор зверинца не уточнил.

На пресс-конференции 7 февраля Андрей Шило отметил, что Норди и Шайна могут переехать в новый вольер, если проблема с перевозкой не решится.

− Надеемся, что нам удастся довести наш контракт по этим белым медведям. В этом году если не получится сделать обмен на них, то переведем их в другой вольер, − рассказал директор зоопарка.

Норди и Шайну планируют перевести в вольер бурых медведей. Что касается бурых мишек, то их поселят в новом комплексе, который достроят в 2023 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber