Новосибирский депутат Лебедев опубликовал фото с «Джавелином» на СВО

Вице-спикер новосибирского горсовета опубликовал фото с СВО. Фото: ЛДПР Новосибирская область.
Новосибирский депутат горсовета Евгений Лебедев, который отправился на спецоперацию в составе элитного отряда «Вега», опубликовал фото с боевым орудием.
В руках у депутата – противотанковая управляемая ракета «Джавелин». Фото выложили в группе партии «ЛДПР» в Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте».
Снимок подписан кратко: «Разгрузка трофейных Джавелинов».
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о первых фотографиях с СВО, присланных бойцами элитного батальона «Вега» под командованием первого вице-спикера Заксобрания региона Андрея Панферова.
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