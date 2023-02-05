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НовостиОбщество5 февраля 2023 3:35

Депутат Дмитрий Савельев опубликовал фотографии новосибирского батальона «Вега» из зоны СВО

Замыкающая часть батальона отбыла из Новосибирска в конце января
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Бойцы добрались до места назначения. Фото: vk.com/savelevdi

Бойцы добрались до места назначения. Фото: vk.com/savelevdi

Фотографии новосибирского батальона «Вега» из СВО опубликовал депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев. Кадры с бойцами он выложил у себя на странице в социальных сетях.

- Мы на месте, - написал Дмитрий Иванович.

Напомним, что последняя часть спецбатальона «Вега» отбыла в зону СВО 24 января. В составе подразделения вице-спикер Горсовета Новосибирска Евгений Яковенко, вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов – он возглавил батальон, а так же добровольцем отправился депутат Госдумы Дмитрий Савельев.