Академик имеет право на реабилитацию. Фото: ИЛФ СО РАН
В Новосибирске прекращено уголовное дело в отношении академика Сергея Багаева. Об этом сообщил его адвокат Геннадий Шишебаров.
- 19 января дело было прекращено за отсутствием состава преступления, - рассказал КП-Новосибирск Геннадий Александрович.
Напомним, что академика обвиняли в мошенничестве в крупном размере. Правоохранители выдвигали версию, что Сергей Багаев похитил 2 миллиона рублей. Они утверждали, что в 2017 году между институтом и коммерческой структурой был заключен фиктивный контракт на разработку оптической системы лазера за эту сумму.
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