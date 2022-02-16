Против 80-летнего новосибирского ученого СО РАН возбудили дело о мошенничестве

Сергей Багаев стал фигурантом дела о мошенничестве. Фото: ИЛФ СО РАН

В отношении научного руководителя Института лазерной физики СО РАН, академика Сергея Багаева, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает источник КП-Новосибирск.

— В период с 02.10.2017 по 29.07.2018 Багаев С.Н., злоупотребляя доверием Тайченачева А.А., похитил денежные средства ИЛФ СО РАН в сумме 2 000 000 рублей, что является особо крупным размером, распорядившись похищенным по своему усмотрению, — указано в сообщении источника.

По версии следствия, в 2017 году между институтом и коммерческой структурой был заключен фиктивный контракт на разработку оптической системы лазера за 2 миллиона рублей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как академик СО РАН Александр Асеев с женой выставили силовиков за забор скандального коттеджа.

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