Не хватает рабочих рук: в мэрии Новосибирска дали еще одно объяснение плохой уборки снега

В дорожных учреждениях Новосибирска не хватает работников. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еще одну причину того, почему во время сильных снегопадов так и не исчезли сугробы и снежная каша, назвали в мэрии Новосибирска.

— На ситуацию влияет текучесть кадров из-за сложностей содержания и ответственности при уборке улично-дорожной сети. Недоукомлектованность кадрами в дорожных учреждениях составляет порядка 40%, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе мэрии города. За дежурные сутки с дорог было вывезено почти 19 тысяч кубометров снега, из которых 5,5 вывезла техника дорожно-эксплуатационных учреждений, а 13,3 — привлеченная техника.

Напомним, ранее в мэрии Новосибирска рассказали о том, что на уборку снега влияют износ техники и большие затраты на ее ремонт и содержание.

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