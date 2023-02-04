Откуда столько сугробов? В мэрии Новосибирска объяснили причины плохой уборки во время снегопадов

В том, что на улицы вышло мало техники, виноват ее большой износ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мэрии Новосибирска объяснили, почему во время сильных снегопадов в конце января плохо был убран снег. Помешала этому не только погода.

— Снежные завалы на тротуарах и «каша» на дорогах появились также из-за недостатка и большого износа техники, которая требует списания, из-за экономически необоснованной затратности на ее содержание (приобретение большого количества запасных частей, дорогостоящих ремонтных работ, увеличивающих время простоев техники на ремонте), — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе мэрии.

Всего 28 января на улицы вышло 439 снегоуборочных машин, среди них тракторы, самосвалы, снегопогрузчики, пескоразбрасыватели и другая техника.

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