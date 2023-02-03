Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб новосибирцев на разваливающийся дом

Люди жалуются на разваливающийся аварийный дом.
Фото: Анастасия АЛЯМКИНА
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб жителей новосибирского общежития 1956 года постройки. Люди рассказывали, что у них осыпается потолок, разваливаются фасады, крыша, отмостки и фундамент. Жильцы моются и стирают одежду в подвале, а суммы услуг ЖКХ завышены.
Аварийным дом был признан еще в 1993 году: тогда его износ превышал 70%. Отремонтировать его должны были еще в 2008 году, но работы даже не стартовали. По словам людей, жалобы в администрацию решению их проблемы не помогли.
— Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и. О. Руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову возбудить и расследовать уголовное дело по озвученной в публичном пространстве ситуации, — сообщили в областном Следственном комитете.
Исполнение поручение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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