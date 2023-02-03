Глава СКР Бастрыкин взял на контроль ситуацию с жильцами аварийного дома в Новосибирске, которые моются в подвале

Бастрыкин взял на контроль дело о расселении жильцов аварийного дома в Новосибирске. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с расселением жильцов из аварийного дома в Новосибирске. Об этом сообщили в приемной председателя СК России в социальной сети «ВКонтакте».

В одном из новосибирских общежитий 1956 года постройки осыпается потолок, разваливаются фасады, крыша, отмостки и фундамент. Жильцы моются и стирают одежду в подвале, а суммы услуг ЖКХ завышены.

В СКР отметили, что срок расселения дома назначен чиновниками на 2033 год, и по данному факту начали процессуальную проверку.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что ответственных лиц в мэрии Новосибирска допросят по делу о «Хилокском треугольнике» после очередного обращения жителей улиц Малыгина и Хилокской к главе СК России.

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