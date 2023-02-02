Чиновников мэрии Новосибирска допросят по делу о «Хилокском треугольнике»

В Новосибирске продолжается дело о Хилокском треугольнике.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
В Новосибирске продолжают разбираться с «Хилокским треугольником»: жилой зоной вблизи от Клещихинского кладбища, Хилокского рынка и полигона «Левобережный». Группа активных местных жителей 1 февраля обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину. Об этом сообщают на сайте Следственного комитета России.
Местные жители уже несколько лет требуют расселения, так как живут в экологически опасной зоне. В 2022 году мэрия Новосибирска должна была по решению суда признать эти территории санитарно-защитной зоной, назначили несколько новых экспертиз. Также были возбуждены дела о незаконной миграции.
Александр Бастрыкин поручил оперативно завершить расследование уголовного дела по организации незаконной миграции и направить его в суд, а также провести экспертизы в кратчайшие сроки.
Как сообщил КП-Новосибирск общественник Михаил Михайлов, который помогает жителям улиц Хилокской и Малыгина добиваться расселения, видеоконференция длилась около трех часов. В ходе встречи Бастрыкин поинтересовался у подчиненных, почему чиновников мэрии еще не допросили, и поручил сделать это в ближайшее время.
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