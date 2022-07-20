Мэрия Новосибирска проиграла дело о санитарной зоне возле кладбища «Клещихинское»

В Новосибирске расселят горожан, которые живут близко к Клещихинскому кладбищу и свалке. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Под Новосибирском установят санитарную зону возле кладбища «Клещихинское» и мусорного полигона. Ленинский районный суд принял решение внести в границы зоны дома на Малыгина и овощные рынки. Мэрия подала апелляцию, но ее оставили без рассмотрения. Об этом в среду, 20 июля, КП-Новосибирск сообщил председатель «Центра правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов.

– Вчера Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу мэрии города Новосибирска на решение Ленинского суда об установлении санитарно-защитной зоны. Апелляционную жалобу оставил без удовлетворения, а решение суда в первой инстанции оставил в силе. То есть со вчерашнего дня решение Ленинского суда должно вступить в силу, – рассказал КП-Новосибирск Михаил Михайлов.

Теперь мэрия установит санитарно-защитную зону для кладбища «Клещихинское», в которую попадают Хилокский и Малыгинский рынки, а также жилые дома на этих улицах. Рынки должны закрыть, а жителей переселить в другие дома. Работа уже началась.

– Только что на Малыгинский рынок приезжала комиссия под руководством депутата Заксобрания, сейчас проверяют полигон «Левобережный», – заметил Михаил Михайлов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что жители окрестностей левобережной свалки обратились к главе СКР Бастрыкину.

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