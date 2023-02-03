Есть опасения за жизнь ребенка: в Новосибирске продолжают разыскивать мужчину и его 4-летнего сына, пропавших из Иркутска

Последний раз Леонида и его 4-летнего сына видели в Новосибирске летом 2022 года. Фото: СУ СК РФ по Иркутской области

Продолжаются поиске 33-летнего Леонида Морозова и его 4-летнего сына Артема. Отец и сын проживали в иркутском городке Железногорск-Илимский, пока не исчезли в неизвестном направлении летом 2020 года. Последний раз пропавших видели в июле 2022 года в Новосибирске.

— Ситуация достаточно классическая — папа забрал ребенка и увез в неизвестном направлении. Ориентировка размещена по просьбе полиции. Есть основания опасаться за жизнь и здоровье ребенка. Мы будет распространять ориентировку по всем регионам, где есть «ЛизаАлерт», — рассказала КП-Новосибирск руководитель регионального ПСО «ЛизаАлерт» Олеся Яблонских.

Ранее КП-Новосибирск писала, иркутские следователи не исключают, что мальчик мог стать жертвой преступление. Дело уже возбудили по статье за убийство малолетнего. Главный подозреваемый — отец ребенка.

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