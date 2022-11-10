Могут находиться в Новосибирске: следователи разыскивают мужчину и его 4-летнего сына из Иркутска

Пропавшие могут находиться в Новосибирске. Фото: СУ СК РФ по Иркутской области

Следователи разыскивают мужчину и его 4-летнего сына, которые исчезли из Иркутска. Пропавшие могут находиться в Новосибирске, сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

По факту безвестного исчезновения мальчика по имени Артем Морозов возбуждено уголовное дело. Речь идет о преступлении, предусмотренном пунктом «в» части второй статьи 105 УК РФ – «Убийство малолетнего, а равно сопряженное с похищением человека».

Отец и сын проживали в городе Железногорск-Илимский в Иркутской области. В один из летних дней 2020 года они уехали в неизвестном направлении.

− Не исключено, что мальчик мог стать жертвой преступления. Основным подозреваемым является его отец − 33-летний Морозов Леонид Михайлович, − рассказали иркутские следователи.

Мужчину объявили в федеральный розыск. По данным следствия, этим летом Леонид и Артем были в Новосибирске. 18 и 19 июля они посещали местные медучреждения.

Где сейчас находятся отец и сын – неизвестно.

Приметы мальчика: светлые волосы, карие глаза, худощавое телосложение.

Приметы мужчины: рост 170-175 сантиметров, темные волосы, карие глаза, худощавого телосложения.

Уважаемые читатели, если вы что-либо знаете о местонахождении Леонида и Артема Морозовых, пожалуйста, сообщите в полицию по телефонам: 8(3952) 21-79-40, 21-79-59, 21-79-41, 21-65-11 или 02.

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