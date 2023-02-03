Стало известно, за что возбудили дело на главу Чановского района Новосибирской области

Виктор Губер получил от подрядчика трубы взамен на погашение долга. Фото: https://chany.nso.ru/

В пятницу, 3 февраля, стало известно о том, что в отношении главы Чановского района Новосибирской области Виктора Губера возбудили уголовное дело. Подробности КП-Новосибирск раскрыл источник.

Виктору Губеру вменяют получение взятки. Речь идет о реконструкции насосно-фильтровальной станции, расположенной в Чановском районе. В 2018 году между администрацией Озеро-Карачинского сельсовета и коммерческой компанией был заключен договор на проведение работ.

В итоге реконструкция состоялась. Однако администрация не до конца расплатилась с подрядчиком. Они задолжали компании около 3,5 миллионов рублей.

Виктор Губер был в курсе сложившейся ситуации. Он попросил у подрядчика 20 полипропиленовых труб стоимостью 13 тысяч рублей взамен на погашение долга. Получив изделия, глава Чановского района перевел компании деньги.

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