В Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении главы Чановского района

В отношении главы Чановского района Виктора Губера возбудили уголовное дело. Фото: https://chany.nso.ru/

В отношении главы Чановского района Виктора Губера возбудили уголовное дело. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что Виктора Губера обвиняют в получении взятки. То есть речь идет о статье 290 УК РФ.

В приемной главы Чановского района информацию не подтвердили. КП-Новосибирск выясняет подробности дела.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на сотрудников новосибирского ОБЭП возбудили еще восемь уголовных дел за получение взяток.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber