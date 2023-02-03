В Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении главы Чановского района

В отношении главы Чановского района Виктора Губера возбудили уголовное дело. Фото: https://chany.nso.ru/
В отношении главы Чановского района Виктора Губера возбудили уголовное дело. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
Известно, что Виктора Губера обвиняют в получении взятки. То есть речь идет о статье 290 УК РФ.
В приемной главы Чановского района информацию не подтвердили. КП-Новосибирск выясняет подробности дела.
Ранее КП-Новосибирск писала, что на сотрудников новосибирского ОБЭП возбудили еще восемь уголовных дел за получение взяток.
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