На сотрудников новосибирского ОБЭП возбудили еще восемь уголовных дел

Еще восемь уголовных дел возбудили в отношении сотрудников новосибирского ОБЭП.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Еще восемь уголовных дел возбудили в отношении сотрудников новосибирского ОБЭП. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.
Речь идет о части пятой и части шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки». В первом случае может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы, во втором – от 8 до 15.
КП-Новосибирск обратилась в СУ СК РФ по Новосибирской области, но там не смогли оперативно дать комментарий.
Напомним, в декабре арестовали начальника новосибирского ОБЭП. По той же статье ранее задержали двух его подчиненных – сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями.
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