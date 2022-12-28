Начальник новосибирского ОБЭП арестован по делу о взятке вслед за подчиненными

Суд арестовал начальника ОБЭП "Новосибирский" на два месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальника отдела ОБЭП межмуниципального отдела полиции «Новосибирский» Анатолия Семёнова арестовали по делу о взятках. Суд избрал меру пресечения еще 13 декабря, сообщил источник КП-Новосибирск.

Начальника задержали по части 5 статьи 290 УК РФ за получение взятки. По той же статье ранее арестовали двух его подчиненных – сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

Как уточнили КП-Новосибирск в Управлении судебного департамента в Новосибирской области, постановлением Октябрьского районного суда мера пресечения Семёнову избрана до 7 февраля 2023 года.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что одного из ранее задержанных полицейских отправили под домашний арест, а другого в СИЗО.

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