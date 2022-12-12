Суд избрал меру пресечения полицейским из новосибирского ОБЭП, подозреваемым в вымогательстве. Фото: Мария НОВИКОВА

В понедельник, 12 декабря, Октябрьский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения полицейским из новосибирского ОБЭП. Ранее сообщалось, что их задержали по подозрению в вымогательстве.

– Асляняну Арамаису избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 февраля 2023 года, а Пирскому Алексею – в виде заключения под стражу на такой же срок, – сообщили в Управлении судебного департамента Новосибирской области.

Напомним, полицейские поставили на потом коррупционную схему. Они изымали из торговой сети товар: одежду и обувь. Говорили, что вещи контрафактные. При этом озвучивали сумму, за которую готовы были вернуть забранное. Известно, что фактов вымогательства было несколько.

Сотрудников ОБЭП обвиняют по пунктам а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

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