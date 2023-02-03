Новосибирский банкир Игорь Ким хочет купить российскую структуру автоконцерна Volkswagen

Новосибирская компания Игоря Кима покупает все акции российского филиала "Фольксваген". Фото: Александр ЛАГУТЕЕВ.
Выпускник НГУ, член совета директоров и совладелец Экспобанка Игорь Ким хочет купить стопроцентную долю в российской структуре компании Volkswagen. Об этом сообщает Infopro54.
Заявку в антимонопольную службу на приобретение доли немецкого концерна подала дочерняя компания ООО «ДНК», 100 % акций которой принадлежат Киму.
«Фольксваген финансовые услуги Рус», которую хочет приобрести предприниматель, занимается финансами, лизингом и страхованием.
Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что в Новосибирской области потратят 4 миллиарда рублей на ремонт теплотрасс и коллекторов.
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