В Новосибирской области потратят 4 миллиарда рублей на ремонт теплотрасс и коллекторов

На модернизацию коммунальной инфраструктуры планируют потратить 4 миллиарда. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новосибирская область стала участником новой федеральной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры. В ее рамках регион получит 4 миллиарда рублей.

— Общая стоимость мероприятий оценивается в 4 миллиарда рублей, 2 миллиарда будет направлена из федерального бюджета в течение 2023-2024 годов, — рассказал министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов.

Средства будут потрачены на замену и капремонт теплосетей, объектов водоснабжения и водоотведения. Пока что в программу вошли 50 объектов, но список ещё будет уточняться и дополняться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер