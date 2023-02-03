Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 февраля 2023 5:28

Завершены поиски 15-летнего мальчика, пропавшего в селе под Новосибирском

Ранее подросток уже уходил из дома
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Завершены поиски 15-летнего мальчика, пропавшего в селе под Новосибирском.

Завершены поиски 15-летнего мальчика, пропавшего в селе под Новосибирском.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В селе Марусино Новосибирской области завершились поиски 15-летнего школьника. Сообщалось, что мальчик ушел на учебу и исчез еще 30 января.

–Родным и полиции поступила информация о его местонахождении. Его нашли, он жив, – рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт НСО» Алеся Яблонских.

Напомним, в день исчезновения мальчик встал очень рано, собрался и ушел в школу. С уроков домой не вернулся. Ранее подросток уже уходил из дома и неоднократно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber