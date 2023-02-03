Завершены поиски 15-летнего мальчика, пропавшего в селе под Новосибирском. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В селе Марусино Новосибирской области завершились поиски 15-летнего школьника. Сообщалось, что мальчик ушел на учебу и исчез еще 30 января.

–Родным и полиции поступила информация о его местонахождении. Его нашли, он жив, – рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт НСО» Алеся Яблонских.

Напомним, в день исчезновения мальчик встал очень рано, собрался и ушел в школу. С уроков домой не вернулся. Ранее подросток уже уходил из дома и неоднократно.

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