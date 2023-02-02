«Ушел в школу и пропал»: в селе Марусино под Новосибирском исчез 15-летний мальчик

В селе Марусино под Новосибирском пропал 15-летний школьник. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В селе Марусино под Новосибирском исчез 15-летний Петянин Денис. О местонахождении мальчика неизвестно с 30 января.

– Мальчик ранее неоднократно уходил из дома. В день пропажи родные обратили внимание, что он очень рано встал самостоятельно в школу. Ушел в школу. После школы обычно приходил и помогал в местном магазине. Домой ночевать не вернулся. Ранее его находили знакомые, друзья, приводили его домой. Где сейчас находится подросток, неизвестно, – рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт НСО» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего: рост 170 см. Нормальное телосложение, русые волосы, серые глаза.

Был одет в серую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны, черные зимние кроссовки с зелеными полосами, синюю шапку.

С собой у него был школьный рюкзак.

Если вы знаете, где находится Петянин Денис, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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