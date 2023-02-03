«У нас вот такие ряхи»: космонавтка Анна Кикина рассказала, как невесомость меняет внешность

Космонавтка из Новосибирска Анна Кикина рассказала, как невесомость меняет внешность. Фото: Новосибирский планетарий.

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина рассказала, как невесомость отражается на внешности. С октября 2022 года сибирячка находится на орбите. На днях Новосибирский планетарий провел с Анной прямой эфир. Она пообщалась с поклонниками и поделилась интересными моментами из своей жизни и работы на МКС.

По словам Анны, невесомость не перестает ее удивлять. Каждый день она получает от нее удовольствие. Длинноволосая сибирячка рассказала, что чувствует себя прекрасно: наполнена легкостью, бодростью и полна сил. Космонавтка объяснила, что в невесомости происходят изменения в организме: перестраивается сердечно-сосудистая система, а жидкость перераспределяется по телу.

– Если вы замечали, в основном кажется, что космонавты хорошо едят: вот такие ряхи. Но на самом деле это жидкость перемещается и больше концентрируется в голове. После прибытия на станцию это сразу заметно у все. У меня лицо было шире, потом прошла адаптация, жидкость немножко спустилась, – объяснила Анна Кикина.

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