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НовостиОбщество3 февраля 2023 1:55

«У нас вот такие ряхи»: космонавтка Анна Кикина рассказала, как невесомость меняет внешность

Космонавтка из Новосибирска Анна Кикина рассказала, как невесомость меняет внешность
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Космонавтка из Новосибирска Анна Кикина рассказала, как невесомость меняет внешность. Фото: Новосибирский планетарий.

Космонавтка из Новосибирска Анна Кикина рассказала, как невесомость меняет внешность. Фото: Новосибирский планетарий.

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина рассказала, как невесомость отражается на внешности. С октября 2022 года сибирячка находится на орбите. На днях Новосибирский планетарий провел с Анной прямой эфир. Она пообщалась с поклонниками и поделилась интересными моментами из своей жизни и работы на МКС.

По словам Анны, невесомость не перестает ее удивлять. Каждый день она получает от нее удовольствие. Длинноволосая сибирячка рассказала, что чувствует себя прекрасно: наполнена легкостью, бодростью и полна сил. Космонавтка объяснила, что в невесомости происходят изменения в организме: перестраивается сердечно-сосудистая система, а жидкость перераспределяется по телу.

– Если вы замечали, в основном кажется, что космонавты хорошо едят: вот такие ряхи. Но на самом деле это жидкость перемещается и больше концентрируется в голове. После прибытия на станцию это сразу заметно у все. У меня лицо было шире, потом прошла адаптация, жидкость немножко спустилась, – объяснила Анна Кикина.

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